வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் டிரா வெற்றிக்குச் சமம் – ரஹ்மத் ஷா பெருமிதம்

ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் புதிய டெஸ்ட் கேப்டன் ரஹ்மத் ஷா, வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியை டிரா செய்தது வெற்றிக்குச் சமமானது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 346 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து விளையாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி 240 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்கதேசம் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 372 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு 479 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
கடைசி நாளில் ஏழு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினால் வெற்றி என்ற நிலையில் வங்கதேசம் களமிறங்கியது. ஆனால் ஆப்கானிஸ்தான் தொடக்க வீரர் சேதிகுல்லா அடல் பொறுப்புடன் பேட்டிங் செய்து வங்கதேச பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சவாலளித்தார். அவர் 332 பந்துகளில் 111 ரன்கள் எடுத்து தனது முதல் டெஸ்ட் சதத்தைப் பதிவு செய்தார். அவரது பொறுமையான ஆட்டம் ஆப்கானிஸ்தான் அணி போட்டியை டிரா செய்ய முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
இது தொடர்பாக ஆப்கானிஸ்தான் கேப்டன் ரஹ்மத் ஷா கூறுகையில், “இந்த டிரா உண்மையில் வெற்றிக்குச் சமமானது. எங்கள் வீரர்கள் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டனர். பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டிலும் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டபடி செயல்பட்டோம். ரன்கள் எடுக்க வேண்டிய சூழலில் ரன்கள் எடுத்தோம்; நேரத்தைச் செலவிட வேண்டியபோது பொறுமையாக விளையாடினோம். அதனால்தான் போட்டியை டிராவில் முடிக்க முடிந்தது” என்றார்.