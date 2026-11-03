ஐபிஎல் 2027-ல் அடுத்த அதிரடி டிரேடிங் ? லக்னோ அணியை அணுகும் பஞ்சாப்

ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்கள் பரிமாற்றம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் சூடுபிடித்துள்ளன. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்குவதற்கான முயற்சியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், தற்போது லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியுடனும் மற்றொரு வீரர்கள் பரிமாற்றத்தை மேற்கொள்ள பஞ்சாப் அணி திட்டமிட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதன்படி, ஆஸ்திரேலிய ஆல்ரவுண்டர் மார்கஸ் ஸ்டோனிஸை லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு அனுப்பிவிட்டு, அந்த அணியின் இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் மொஹ்சின் கானை தங்கள் அணிக்குக் கொண்டுவர பஞ்சாப் கிங்ஸ் நிர்வாகம் ஆர்வம் காட்டுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தப் பரிமாற்றம் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இன்னும் ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் அதிரடியான பேட்டிங் மற்றும் மிதவேகப் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் பங்களிக்கக்கூடிய அனுபவம் வாய்ந்த வீரர். ஆஸ்திரேலிய அணிக்காகவும் பல்வேறு டி20 லீக் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ள இவர், ஐபிஎல் தொடரிலும் குறிப்பிடத்தக்க அனுபவம் கொண்டவர்.
ஆனால் தற்போது ஹர்திக் பாண்டியாவை அணிக்குள் கொண்டுவர பஞ்சாப் கிங்ஸ் முயற்சி செய்து வருவதால், அணியின் ஆல்ரவுண்டர் இடங்களுக்கான போட்டி அதிகரிக்கலாம். ஏற்கனவே மார்கோ யான்சன் போன்ற ஆல்ரவுண்டர் அணியில் இருப்பதால், ஸ்டோனிஸின் பங்களிப்பு அணியின் புதிய திட்டத்தில் குறைய வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
இதனால் அவரைப் பயன்படுத்தி அணிக்குத் தேவையான மற்றொரு முக்கியமான வீரரைப் பெற பஞ்சாப் நிர்வாகம் திட்டமிடுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மொஹ்சின் கான் இந்தியாவின் திறமையான இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவர். புதிய பந்தில் சிறப்பாகப் பந்துவீசுவதுடன், வேகத்தில் மாற்றம் செய்து பேட்ஸ்மேன்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் திறமையும் கொண்டவர்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர், உடற்தகுதி பிரச்சினைகளால் சில போட்டிகளில் விளையாட முடியாமல் போயிருந்தாலும், முழுமையான உடற்தகுதியுடன் இருக்கும்போது அணிக்கு முக்கியமான பங்களிப்பை வழங்கக்கூடியவர்.
குறிப்பாக, அர்ஷ்தீப் சிங் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு இருப்பதாக வெளியாகியுள்ள தகவல்களைத் தொடர்ந்து, அவருக்குப் பதிலாக மற்றொரு தரமான இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரை அணியில் சேர்க்க பஞ்சாப் விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்தத் தேவைக்கு மொஹ்சின் கான் பொருத்தமான தேர்வாக இருக்கலாம் என பஞ்சாப் அணி நிர்வாகம் கருதுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன