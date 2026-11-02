வங்காளதேச டெஸ்ட் தொடர்: தென் ஆப்பிரிக்க அணிக்கு திரும்பிய அன்ரிச் நார்ட்ஜே

ஜோகன்னஸ்பர்க்,
வங்காளதேச அணிக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான தென் ஆப்பிரிக்க அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடாத வேகப்பந்து வீச்சாளர் அன்ரிச் நார்ட்ஜே மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
தென் ஆப்பிரிக்க அணி சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இந்தத் தொடரின் 2-வது டெஸ்ட் போட்டியின்போது நார்ட்ஜேவுக்கு இடுப்புப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவில்லை.
தற்போது காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ள அவர், வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான அணியில் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார்.
டெம்பா பவுமா தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட தென் ஆப்பிரிக்க அணியில், காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலியத் தொடரில் விளையாடாத டோனி டி சோர்ஸியும் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், பேட்டர் சுபைர் ஹம்ஸாவுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி நிகிடி காயத்திலிருந்து மீண்டு வருவதால் இந்தத் தொடருக்கான அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை.
முதல் டெஸ்ட்: நவம்பர் 15 முதல் 19 வரை – ஜோகன்னஸ்பர்க்
2-வது டெஸ்ட்: நவம்பர் 23 முதல் 27 வரை – செஞ்சூரியன்
டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மார்கஸ் அக்கர்மேன், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, கார்பின் போஷ், டோனி டி சோர்ஸி, சைமன் ஹார்மர், சுபைர் ஹம்ஸா, மார்கோ யான்சன், கேஷவ் மகாராஜ், எய்டன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், அன்ரிச் நார்ட்ஜே, டேன் பேட்டர்சன், ககிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன்.