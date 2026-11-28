ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் கடைசி 2 போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக இங்கிலாந்து அணியில் ஆசா டிரைப் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரெஹான் அகமது ஆகியோர் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இங்கிலாந்து அணிக்கு இந்த ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் காயம் காரணமாக சில பின்னடைவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஜோஷ் டங் மற்றும் ஜேக்கப் பெத்தல் ஆகியோர் சுற்றுப்பயணத்திற்கு முன்பே காயம் காரணமாக விலகினர். முதல் டி20 போட்டியில் மெல்போர்னில் விளையாடியபோது வில் ஜாக்ஸ் கையில் காயம் ஏற்பட்டதால் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார். மேலும், ஹாரி புரூக் மற்றும் ஜோர்டன் காக்ஸ் ஆகியோர் கடைசி டி20 போட்டிக்கு முன்பாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்குச் சென்று டெஸ்ட் அணியுடன் இணைய உள்ளனர். இதனால் ஏற்பட்டுள்ள வீரர்கள் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க ஆசா டிரைப் மற்றும் ரெஹான் அகமது அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இருவரும் இங்கிலாந்தில் இருந்து புறப்பட்டு சிட்னியில் உள்ள அணியுடன் இணைய உள்ளனர்.
ஏற்கெனவே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இங்கிலாந்து அணி கைப்பற்றியுள்ளது. தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்றது. அதன்பிறகு நடைபெற்ற 2-வது மற்றும் 3-வது போட்டிகளில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்று 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக பிரிஸ்பேனில் நடைபெற்ற 3-வது டி20 போட்டியில் ஜேமி ஓவர்டன் அபாரமாகப் பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 108 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இங்கிலாந்து அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. தற்போது எஞ்சிய 2 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இங்கிலாந்து அணி உள்ளது.