ஆஷஸ் தொடர் அட்டவணை அறிவிப்பு

லண்டன்,
அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள ஆஷஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடருக்கான அட்டவணையை இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி, முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து-ஆஸ்திரேலியா அணிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 18 முதல் 22 வரை நாட்டிங்காமில் உள்ள டிரென்ட்பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் மோதுகின்றன.
இரண்டாவது டெஸ்ட் ஜூன் 30 முதல் ஜூலை 4 வரை லார்ட்ஸ் மைதானத்திலும், மூன்றாவது டெஸ்ட் பர்மிங்காமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் ஜூலை 8 முதல் 12 வரையும், நான்காவது டெஸ்ட் ஜூலை 21 முதல் 25 வரை சவுத்தாம்ப்டனிலும், கடைசி மற்றும் 5-வது டெஸ்ட் ஜூலை 29 முதல் ஆகஸ்ட் 2 வரை தி ஓவல் மைதானத்தி லும் நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளது.