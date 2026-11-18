இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் ஆசியக் கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் 2026 கிரிக்கெட் தொடர் நாளை (நவம்பர் 19) கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் தொடங்குகிறது. நவம்பர் 19 முதல் 29-ம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்தத் தொடரில் இந்தியா ஏ, பாகிஸ்தான் ஏ, இலங்கை ஏ, வங்கதேசம் ஏ, ஆப்கானிஸ்தான் ஏ, நேபாளம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஹாங்காங் என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
இந்த அணிகள் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்றில் விளையாடுகின்றன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். இந்தியா ஏ அணிக்கு திலக் வர்மா கேப்டனாகவும், ரஜத் படிதார் துணைக் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, பிரப்சிம்ரன் சிங், ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ராணா உள்ளிட்ட இளம் வீரர்கள் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்திய அணி தனது முதல் லீக் போட்டியில் நவம்பர் 20-ம் தேதி நேபாளத்தை எதிர்கொள்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 22-ம் தேதி நடைபெறும் முக்கியமான போட்டியில் பாகிஸ்தான் ஏ அணியுடன் மோதுகிறது. நவம்பர் 24-ம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியை எதிர்கொள்கிறது. நாளைய தொடக்க நாளில் வங்கதேசம் ஏ – ஹாங்காங் மற்றும் இலங்கை ஏ – ஆப்கானிஸ்தான் ஏ அணிகள் மோதுகின்றன. நவம்பர் 26 மற்றும் 27-ம் தேதிகளில் அரையிறுதிப் போட்டிகளும், நவம்பர் 29-ம் தேதி இறுதிப்போட்டியும் நடைபெற உள்ளன.
இந்த தொடரில் இந்தியாவின் இளம் வீரர்கள் தங்களது திறமையை நிரூபித்து சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.