2-வது இந்திய வீரர்.... சாதனை படைத்த இஷான் கிஷன்

நகோயா,
இஷான் கிஷன் ஒரு நாட்காட்டி ஆண்டில் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 1,000 ரன்களை கடந்த 2-வது இந்திய பேட்டர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி ஜப்பானில் ஐச்சி–நகோயாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியில் 18 பந்துகளை எதிர்கொண்ட இஷான் கிஷன், 3 பவுண்டரிகளுடன் 20 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதன் மூலம் இந்த ஆண்டில் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் அவரது ரன் எண்ணிக்கை 1,005 ஆக உயர்ந்தது. இதன் மூலம் ஒரு நாட்காட்டி ஆண்டில் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 1,000 ரன்களை கடந்த 2-வது இந்திய பேட்டர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.
2026-ஆம் ஆண்டில் இஷான் கிஷன்:
1,005 ரன்கள்
37.22 பேட்டிங் சராசரி
169.47 ஸ்ட்ரைக் ரேட்
1 சதம்
7 அரைசதங்கள்
அதிகபட்ச ஸ்கோர்: 103 ரன்கள்
என சிறப்பான புள்ளிவிவரங்களைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
ஒரு நாட்காட்டி ஆண்டில் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 1,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரன்களை எடுத்த முதல் இந்திய பேட்டர் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆவார். 2022-ஆம் ஆண்டில் 31 டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடிய சூர்யகுமார் யாதவ், 46.56 சராசரி மற்றும் 187-க்கும் அதிகமான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் 1,164 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 2 சதங்கள் மற்றும் 9 அரைசதங்கள் அடங்கும்.
இறுதிப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் ஆடிய இந்தியா 20 ஓவர்களில் 211/6 என்ற வலுவான ஸ்கோரைப் பதிவு செய்தது. தொடர்ந்து இலக்கை துரத்திய பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 192 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் இந்தியா 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தங்கம் வென்றது.