ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட்: முதல் அரையிறுதியில் பாகிஸ்தான் - வங்காளதேசம் நாளை மோதல்

டோக்கியோ,
ஆசிய விளையாட்டு தொடரில் டி20 கிரிக்கெட்டில் முதல் அரையிறுதியில் பாகிஸ்தான் - வங்காளதேசம் அணிகள் நாளை மோத உள்ளன.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 46 நாடுகள் கலந்து கொண்டுள்ளன. கடந்த 19ம் தேதி தொடங்கிய ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் அடுத்த மாதம் 4ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த விளையாட்டு போட்டிகளில் 45 நாடுகள் பங்கேற்றுள்ளன. இந்த தொடரில் பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் ஆண்கள் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியும் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டில் ஆண்கள் டி20 கிரிக்கெட்டின் முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளது. முதல் அரையிறுதியில் பாகிஸ்தான் - வங்காளதேசம் அணிகள் மோதுகின்றன. ஜப்பானின் நிஷின் நகரில் இந்திய நேரப்படி நாளை அதிகாலை 5.30 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது. இப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி ஆசிய விளையாட்டு ஆண்கள் கிரிக்கெட்டில் தங்க பதக்கத்திற்கான இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும்.