ஆசிய விளையாட்டு பெண்கள் கிரிக்கெட்: ஜப்பானை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியா

நகோயா,
20-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டியின் பெண்கள் கிரிக்கெட் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் ஜப்பானை வீழ்த்தி இந்தியா அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
ஜப்பானின் அய்ச்சி மற்றும் நகோயா நகரங்களில் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக பெண்கள் கிரிக்கெட் போட்டியும் நேற்று தொடங்கியது. 20 ஓவர் வடிவில் நடைபெறும் இத்தொடரில் மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. அனைத்து அணிகளும் நேரடியாக காலிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.
நடப்பு சாம்பியனான இந்திய பெண்கள் அணி இன்று காலிறுதி ஆட்டத்தில் போட்டியை நடத்தும் ஜப்பான் அணியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி, ஜப்பான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் அபாரமான செயல்பாட்டால் ஜப்பான் அணி தொடக்கம் முதலே தடுமாறியது. அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்த அந்த அணியால் இந்திய பந்துவீச்சை சமாளித்து பெரிய ஸ்கோரை எட்ட முடியவில்லை. இறுதியில் ஜப்பான் அணி 19.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 57 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
இதையடுத்து, 58 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் இந்திய அணி களமிறங்கியது. தொடக்க வீராங்கனைகளாக ஷபாலி வர்மா, கமலினி ஆகியோர் களமிறங்கினர். தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடிய ஷபாலி வர்மா, ஜப்பான் பந்துவீச்சை சிதறடித்தார்.
மறுமுனையில் கமலினி 2 பந்துகளை சந்தித்து ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து களமிறங்கிய பாரதி புல்மாலியும் 7 பந்துகளில் 6 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
இதன்பின்னர் ஷபாலி வர்மாவுடன் இணைந்த ரிச்சா கோஷ் அதிரடியாக ஆடினார். இருவரும் இணைந்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
இறுதியில் இந்திய அணி 5 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து 59 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. ஷபாலி வர்மா 15 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்களுடன் 40 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ரிச்சா கோஷ் 6 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகளுடன் 12 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இதன் மூலம் இந்திய பெண்கள் அணி ஜப்பானை 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி ஆசிய விளையாட்டு பெண்கள் கிரிக்கெட் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது. அரையிறுதியில் இந்திய அணி வங்காளதேசத்தை எதிர்கொள்ள உள்ளது.