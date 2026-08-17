ஆசிய விளையாட்டு போட்டி: ஆப்கானிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு...ரஷித் கான் நீக்கம்

துபாய்,
2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 15 வீரர்கள் கொண்ட அணிக்கு தர்விஷ் ரசூலி கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இளம் வீரர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த அணியில், ஆப்கானிஸ்தான் நட்சத்திர வீரர் முகமது நபியின் மகன், ஹசன் ஈசகில் முதன்முறையாக தேசிய அணிக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.
வழக்கமான கேப்டன் ரஷித் கான் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் இந்த அணியில் இடம்பெறவில்லை. 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் கிரிக்கெட் போட்டிகள் செப்டம்பர் 24 முதல் அக்டோபர் 3 வரை ஜப்பானில் நடைபெற உள்ளன.