ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று (நவம்பர் 18) ஹோபார்ட்டில் உள்ள பெல்லரைவ் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்தத் தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பெற்று 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளன. முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதற்கு பதிலடி கொடுத்த இங்கிலாந்து அணி 2-வது ஆட்டத்தில் 135 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதனால் தொடரைக் கைப்பற்ற இரு அணிகளும் இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் களமிறங்குகின்றன.
ஆஸ்திரேலிய அணியில் மிட்செல் மார்ஷ், டிராவிஸ் ஹெட், ஆடம் ஜம்பா ஆகியோர் முக்கிய வீரர்களாக உள்ளனர். இங்கிலாந்து அணியில் ஹாரி புரூக், ஜோ ரூட், டாம் பான்டன் ஆகியோர் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. குறிப்பாக 2-வது போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய இங்கிலாந்து வீரர்கள் அதே ஆட்டத்தைத் தொடர முயற்சிப்பார்கள்.
சொந்த மண்ணில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது. இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால் ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது.