கிரிக்கெட்

ரிக்கி பாண்டிங் இல்லை... ’ஆஸ்திரேலியாவின் சிறந்த கேப்டன் அவர்தான்’ - ஆரோன் பின்ச்

ஆஸ்திரேலியாவின் சிறந்த கேப்டன் யார் என்பது குறித்து தனது கருத்தை ஆரோன் பின்ச் வெளிப்படுத்தினார்.
ஆரோன் பின்ச்
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சிட்னி,

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஆரோன் பின்ச், ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே மிகச்சிறந்த கேப்டன் யார் என்ற கேள்விக்கு சுவாரசியமான பதிலை அளித்துள்ளார்.

ஜாம்பவான்களை ஒப்பிட்ட பின்ச்

ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஆரோன் பின்ச், டான் பிராட்மேன், ரிச்சி பெனாட், இயன் சாப்பல், மார்க் டெய்லர், மைக்கேல் கிளார்க், ரிக்கி பாண்டிங், ஆலன் பார்டர், ஸ்டீவ் வாக், ஸ்டீவ் ஸ்மித் மற்றும் பேட் கம்மின்ஸ் உள்ளிட்ட முன்னாள் மற்றும் தற்போதைய ஆஸ்திரேலிய கேப்டன்களில் சிறந்த கேப்டன் யார் என்பது குறித்து தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

அதன்படி, ஆரோன் பின்ச் ஸ்டீவ் வாக்கை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வரலாற்றின் சிறந்த கேப்டனாக தேர்வு செய்தார்.

'ஸ்டீவ் வாக் எனது ஹீரோ'

சிறுவயதில் ஸ்டீவ் வாக் தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதாக தெரிவித்த பின்ச், அவரது தலைமையில் ஆஸ்திரேலியா பொற்காலத்தை கண்டதாக கூறினார். 1999 உலகக் கோப்பையை வென்றதோடு, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக 16 வெற்றிகளை பெற்று உலக சாதனை படைத்த ஸ்டீவ் வாக், ஆஸ்திரேலியாவின் தலைசிறந்த கேப்டன் என ஆரோன் பின்ச் புகழாரம் சூட்டினார்.

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ஆரோன் பின்ச்
Aaron Finch
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