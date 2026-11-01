'நம்பர் ஒன்' இடத்தை இழந்த ஆஸ்திரேலியா

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்ததன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிபட்டியல் மற்றும் ஐ.சி.சி. டெஸ்ட் தரவரிசை ஆகிய இரண்டிலும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளி பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்த ஆஸ்திரேலிய அணி (69.23 சதவீத புள்ளி) 3-வது இடத்துக்கு சறுக்கியது. நியூ சிலாந்து அணி (72.22 சதவீத புள்ளி) 2-வது இடத்தில் இருந்து முதலிடத்துக்கு ஏற்றம் கண்டது. தென்ஆப்பிரிக்க அணி (71.43 சத வீத புள்ளி) ஒரு இடம் முன்னேறி 2-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்திய அணி (51.52 சதவீத புள்ளி) 4-வது இடத்தில் உள்ளது.
இதேபோல் ஐ.சி.சி. டெஸ்ட் தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலிய அணி (122 புள்ளி) 'நம்பர் ஒன்' இடத்தில் இருந்து 2-வது இடத்துக்கு இறங்கியது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான தொடரை வென்ற தென்ஆப்பிரிக்க அணி (124 புள்ளி) ஒரு இடம் உயர்ந்து முதலி டத்தை தனதாக்கியது. நியூசிலாந்து அணி (106 புள்ளி) 3-வது இடத்திலும், இந்திய அணி (105 புள்ளி) 4-வது இடத்திலும் இருக் கின்றன.