ஆஸ்திரேலிய அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் சேவியர் பார்ட்லெட் முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டுள்ளார். இதனால் அவர் சுமார் ஆறு வாரங்கள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி ஹோபார்ட் நகரில் நடைபெற்றபோது, பவுண்டரி எல்லையில் பந்தைத் தடுக்க ஓடிய பார்ட்லெட்டுக்கு இடது முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறி மருத்துவக் குழுவினரிடம் சிகிச்சை பெற்றார். இருப்பினும், மீண்டும் களத்திற்குத் திரும்பி மூன்று ஓவர்கள் வீசியதுடன், இங்கிலாந்து வீரர் கஸ் அட்கின்சனின் விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினார்.
தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையில் முழங்காலில் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு அவர் ஆறு வாரங்கள் வரை ஓய்வில் இருக்க வேண்டியிருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் அவரால் பங்கேற்க முடியவில்லை. ஏற்கனவே ஆஸ்திரேலிய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக விலகியிருந்த நிலையில், பார்ட்லெட்டின் விலகலும் அணிக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. அவருக்குப் பதிலாக பில்லி ஸ்டான்லேக் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.