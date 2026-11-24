கோல்டு கோஸ்ட்,
2-வது டி20 போட்டியில் இங்கிலாந்துக்கு 185 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது ஆஸ்திரேலியா.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது ஆட்டம் இன்று கோல்டு கோஸ்டில் நடைபெற்று வருகிறது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி, 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 184 ரன்கள் எடுத்தது.
ஆஸ்திரேலிய அணியில் நிகில் சவுத்ரி அதிகபட்சமாக 35 பந்துகளில் 45 ரன்கள் எடுத்தார். ஜோயல் டேவிஸ் 25 பந்துகளில் 39 ரன்கள் சேர்த்தார்.
தொடக்க வீரர் ஜேக் ப்ரேசர்-மெக்குர்க் 13 பந்துகளில் 27 ரன்கள் விளாசினார். ஜேக் எட்வர்ட்ஸ் 8 பந்துகளில் 18 ரன்கள் எடுத்தார்.
ஆட்டத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் பென் துவார்ஷுயிஸ் அதிரடியாக விளையாடினார். அவர் வெறும் 4 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர்களுடன் 18 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ஆடம் ஜம்பா ஒரு ரன்னுடன் களத்தில் இருந்தார்.
இங்கிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சில் சாம் கரன் 2 விக்கெட்டுகளையும், ஹென்றி குரோகோம்ப் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். ஜேமி ஓவர்டன் மற்றும் ஆதில் ரஷீத் தலா ஒரு விக்கெட் எடுத்தனர்.
ஆஸ்திரேலிய அணி 184 ரன்கள் குவித்துள்ள நிலையில், 185 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இங்கிலாந்து அணி அடுத்து களமிறங்க உள்ளது.