மெல்போர்ன்,
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் திரில் வெற்றி பெற்றது.
மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இதையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு முதல் பந்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஜோயல் டேவிஸ் வீசிய முதல் பந்தில் பில் சால்ட் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் மிட்செல் மார்ஷிடம் கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார்.
தொடர்ந்து அன்யூரின் டொனால்டும் 10 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் இங்கிலாந்து அணி தொடக்கத்திலேயே தடுமாறியது.
தொடக்க விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய இங்கிலாந்து அணியை கேப்டன் ஹாரி புரூக் தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் மீட்டார். ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சாளர்களைத் திணறடித்த அவர், வெறும் 20 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார்.
தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய புரூக் 28 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் உட்பட 65 ரன்கள் குவித்தார். அவருக்கு டாம் பேண்டன் சிறப்பாக ஒத்துழைப்பு அளித்தார். பேண்டன் 22 பந்துகளில் 39 ரன்களும், ஜோர்டான் காக்ஸ் 20 பந்துகளில் 27 ரன்களும் எடுத்தனர்.
சாம் கர்ரன் 21 ரன்கள் சேர்த்தார். இறுதியில் இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 187 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து 188 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி தொடக்கத்தில் சில விக்கெட்டுகளை இழந்தன. இருப்பினும் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 32 பந்துகளில் 37 ரன்கள் எடுத்தார். அறிமுக வீரர் சாம் ஹார்ப்பர் அதிரடியாக விளையாடி 15 பந்துகளில் 32 ரன்கள் குவித்தார்.
இதையடுத்து களமிறங்கிய நிகில் சௌத்ரி, இங்கிலாந்து பந்துவீச்சைச் சிறப்பாக எதிர்கொண்டு 38 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உட்பட 66 ரன்கள் விளாசினார். அவருக்கு டிம் டேவிட் 20 ரன்கள் எடுத்து ஒத்துழைப்பு அளித்தார்.
இறுதியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 19.5 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 191 ரன்கள் எடுத்து 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 1-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி புரூக்கின் அதிரடி வீணான நிலையில், நிகில் சௌத்ரியின் அபாரமான ஆட்டம் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தது.