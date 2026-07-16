கிரிக்கெட்

ஆல்-ரவுண்டர் தரவரிசையில் அக்சர் பட்டேல் முன்னேற்றம்

ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை ஐ.சி.சி. நேற்று வெளியிட்டது.
ஆல்-ரவுண்டர் தரவரிசையில் அக்சர் பட்டேல் முன்னேற்றம்
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லண்டன்,

இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி 5 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் டி20 தொடரை 4-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து முழுமையாக கைப்பற்றியது.

இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி பர்மிங்கம் நகரில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி, இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 258 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

அதனைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய இந்திய அணியில் கேப்டன் சுப்மன் கில், வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் அக்சர் பட்டேல் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். குறிப்பாக வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் அக்சர் பட்டேல் இருவரும் நிதானமாகவும் அதே நேரத்தில் அதிரடியாகவும் ரன்கள் சேர்த்து இந்திய அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். வாஷிங்டன் சுந்தர் 63 பந்துகளில் 52 ரன்களுடனும், அக்சர் பட்டேல் 52 பந்துகளில் 57 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தனர்.

இதன் மூலம் இந்திய அணி 45.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 262 ரன்கள் எடுத்து 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. அக்சர் படேல் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.

இந்நிலையில் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை ஐ.சி.சி. நேற்று வெளியிட்டது. இதில் பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் டாப்-5 இடங்களில் மாற்றமில்லை.

சுப்மன் கில்

நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் (814புள்ளி) முதலிடத்திலும், இந்தியாவின் சுப்மன் கில் (803) 2-வது இடத்திலும், விராட் கோலி (757) 3-வது இடத்திலும், ரோகித் சர்மா(744) 4-வது இடத்திலும், ஆப்கானிஸ்தானின் இப்ராகிம் ஜட்ரன் (712) 5-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.

ரஷித்கான்

பவுலிங் தரவரிசையில் ஆப்கானிஸ்தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷித்கான் முதலிடத்தில் தொடருகிறார். இந்திய தரப்பில் அதிகபட்சமாக குல்தீப் யாதவ் 8-வது இடத்தில் உள்ளார்.

அக்சர் பட்டேல்

ஆல்-ரவுண்டர்கள் தரவரிசையில் ஆப்கானிஸ்தானின் அஸ்மத்துல்லா ஒமர்ஜாய் 'நம்பர் ஒன்' ஆக வலம் வருகிறார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது ஆட்டத்தில் அரைசதத்தோடு 4 விக்கெட்டும் எடுத்த இந்தியாவின் அக்சர் பட்டேல் 3 இடங்கள் முன்னேறி 9-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். வாஷிங்டன் சுந்தர் 16 இடங்கள் எகிறி 55-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார்.

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ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசை
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