டெல்லி கேபிடல்ஸ் கேப்டன் பொறுப்பில் தொடர தயங்கும் அக்சர் படேல்! அணி நிர்வாகம் தீவிர முயற்சி!

ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் கேப்டன்சி தொடர்பாக புதிய குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த அணியின் தற்போதைய கேப்டனான இந்திய ஆல்ரவுண்டர் அக்சர் படேல், மீண்டும் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்று அணியை வழிநடத்துவதில் தயக்கம் காட்டி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் அடுத்த சீசனில் டெல்லி அணியின் கேப்டனாக யார் செயல்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
கடந்த சில சீசன்களாக டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் முக்கிய வீரராக விளையாடி வரும் அக்சர் படேல், பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் அணிக்கு பங்களித்து வருகிறார். இதன் காரணமாகவே அவருக்கு கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது மீண்டும் அந்தப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதில் அவர் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. கேப்டன்சி பொறுப்பைத் தொடர்வது தொடர்பாக அக்சர் படேலுடன் அணி நிர்வாகம் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், அக்சர் படேலை கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து உடனடியாக நீக்க டெல்லி கேபிடல்ஸ் நிர்வாகம் விரும்பவில்லை. அவரைத் தொடர்ந்து அணியின் தலைவராக வைத்திருக்கவே நிர்வாகம் விரும்புவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, மீண்டும் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்கச் சம்மதிக்க வைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்படலாம். ஆனால் அக்சர் தனது முடிவில் உறுதியாக இருந்தால், மாற்றுக் கேப்டனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய சூழல் டெல்லி அணிக்கு ஏற்படலாம்.
அக்சர் படேல் தொடர்ந்து கேப்டனாகச் செயல்பட மறுத்தால், அணியில் உள்ள அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களில் ஒருவருக்கு அந்தப் பொறுப்பு வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. அதேநேரத்தில், அணியின் எதிர்காலத் திட்டம் மற்றும் வீரர்களின் செயல்பாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு புதிய கேப்டனைத் தேர்வு செய்வது குறித்து நிர்வாகம் ஆலோசிக்க வேண்டியிருக்கும்.