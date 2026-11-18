ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக அக்சர் படேலைத் தங்களது அணியில் சேர்க்கப் பல ஐபிஎல் அணிகள் ஆர்வம் காட்டியதாக டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் சௌரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், அக்சர் படேல் மற்றும் அஷுதோஷ் சர்மா ஆகிய இருவரையும் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் வேறு அணிக்கு மாற்ற முடியாது என்று டெல்லி அணி திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கான வீரர்கள் பரிமாற்ற நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றபோது, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உள்ளிட்ட சில அணிகள் அக்சர் படேலைத் தங்களது அணியில் சேர்க்க முயற்சி செய்ததாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
இதுகுறித்து ஜியோஸ்டாரிடம் பேசிய கங்குலி, அக்சர் படேல் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு மிகவும் முக்கியமான வீரர் என்று குறிப்பிட்டார்.
“அக்சர் படேல் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் மாற்ற முடியாத வீரர். அவரை அணியில் சேர்க்க சில அணிகள் ஆர்வம் காட்டின. அதேபோல், நாங்களும் வேறு அணிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று தெரிந்த சில வீரர்களைக் கேட்டோம். ஐபிஎல் வீரர்கள் பரிமாற்றத்தின்போது இதுபோன்ற பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறுவது இயல்புதான். ஆனால், அக்சர் மற்றும் அஷுதோஷ் சர்மா என்று வந்தபோது எங்களுடைய பதில் திட்டவட்டமான மறுப்பாக இருந்தது. அவர்கள் எங்கள் அணியின் முக்கியமான வீரர்கள்” என்று கங்குலி தெரிவித்தார்
அக்சர் படேல் 2025ஆம் ஆண்டு முதல் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட்டு வருகிறார். தற்போது 2027 சீசனிலும் அவரே அணியின் கேப்டனாகத் தொடருவார் என்பதை டெல்லி அணி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2026 ஐபிஎல் தொடரில் அக்சர் பேட்டிங்கில் 14 போட்டிகளில் 153 ரன்கள் எடுத்தார். பந்துவீச்சில் 11 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். இருப்பினும், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் பிளேஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற முடியவில்லை.
ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கான தக்கவைப்பு நடவடிக்கையில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி மொத்தம் 16 வீரர்களைத் தக்கவைத்துள்ளது. இதில் அக்சர் படேல், கே.எல்.ராகுல், ரிஷப் பண்ட், பிரித்வி ஷா, டேவிட் மில்லர், குல்தீப் யாதவ், அஷுதோஷ் சர்மா உள்ளிட்ட வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அதேநேரத்தில் மிட்செல் ஸ்டார்க், நிதிஷ் ராணா, கருண் நாயர் உள்ளிட்ட 9 வீரர்களை அந்த அணி விடுவித்துள்ளது. மிட்செல் ஸ்டார்க் 2027 ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்க முடியாது என்று தெரிவித்திருந்ததால் அவர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.