இம்பாக்ட் பிளேயர் வென்ற அக்சர் படேல்

புதுடெல்லி,
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் அக்சர் படேல், தொடரின் சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய வீரருக்கான ‘இம்பாக்ட் பிளேயர் ஆப் தி சீரிஸ்’ விருதை வென்றுள்ளார்.
தொடர் முழுவதும் அணிக்காக சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிய அக்சர் படேலுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி, அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார்.
ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக அக்சர் படேல் அணிக்கு கூடுதல் பலமாக இருந்து வருகிறார். முக்கியமான நேரங்களில் ரன்கள் சேர்ப்பதுடன், பந்துவீச்சிலும் எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சவால் அளித்து வருகிறார்.
தொடர் முழுவதும் அணியின் செயல்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய வீரராக அக்சர் படேல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.