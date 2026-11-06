உள்நாட்டு போட்டியிலும் ஏமாற்றம்... ஆத்திரத்தில் பேட்டை தரையில் அடித்த பாபர் அசாம்

இஸ்லாமாபாத்,
உள்நாட்டு போட்டியில் அவுட் ஆன ஆத்திரத்தில் பாபர் அசாம் பேட்டைத் தரையில் அடிக்கும் காட்சி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாம், இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்பாக தனது பேட்டிங் திறனை மேம்படுத்த உள்நாட்டுப் போட்டியில் விளையாடி வருகிறார். ஆனால், இந்தப் போட்டியிலும் அவரால் பெரிய அளவில் ரன் எடுக்க முடியவில்லை.
குவாய்த்-இ-அசாம் டிராபி தொடரில் லாகூர் ஒயிட்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய பாபர் அசாம், எப்ஏடிஏ அணிக்கு எதிரான முதல் இன்னிங்ஸில் 28 ரன்கள் எடுத்தார். இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 42 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார்.
இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 77 பந்துகளைச் சந்தித்த பாபர் அசாம், சாஹித் அஜீஸ் வீசிய பந்தை அடிக்க முயன்றார். ஆனால், பந்து அவரது பேட்டின் விளிம்பில் பட்டு ஸ்லிப் பகுதியில் நின்றிருந்த வீரரிடம் கேட்ச் ஆனது.
இதனால் ஏமாற்றமடைந்த பாபர் அசாம், ஆட்டமிழந்து வெளியே சென்றபோது தனது பேட்டைத் தரையில் ஓங்கி அடித்தார். இது தொடர்பான காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி வருகின்றன.
பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 9-ம் தேதி ராவல்பிண்டியில் தொடங்குகிறது. இந்தப் போட்டிக்கு முன்பாக தனது ஆட்டத்தைச் சரிசெய்ய பாபர் அசாமுக்கு அதிக நேரம் இல்லை. எனவே, இலங்கை தொடரில் அவர் எப்படி விளையாடப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.