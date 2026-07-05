பாகிஸ்தான் அணிக்கு மீண்டும் கேப்டனாக பாபர் அசாம் நியமனம்

லாகூர்,
பாகிஸ்தான் அணியின் புதிய டெஸ்ட் கேப்டனாக பாபர் அசாம் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து தொடரில் இருந்து பாகிஸ்தான் அணியை வழிநடத்த உள்ளார் பாபர் அசாம்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கான வரவிருக்கும் சுற்றுப்பயணங்களுக்கான அணிகளை அறிவித்துள்ள பாகிஸ்தான், பாபர் ஆசாமுக்கு மீண்டும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை வழங்கியுள்ளது. 2023-ல் அப்பொறுப்பிலிருந்து விலகியிருந்த முன்னாள் கேப்டன் பாபர் அசாம், இதன் மூலம் மீண்டும் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கிறார்.
இதன்படி ஜூலை 25ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 6ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் மற்றும் ஆகஸ்ட் 19ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 13ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் ஆகிய இரண்டிலும் பாபர் அசாம் அணியை வழிநடத்த உள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுற்றுப்பயணத்திற்காக 16 பேர் கொண்ட அணியும், இங்கிலாந்து தொடருக்காக 17 பேர் கொண்ட அணியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. உடல் தகுதியைப் பொறுத்து, இங்கிலாந்துக்கான அணியில் சவுத் ஷகீல் (Saud Shakeel) சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
தேர்வுக் குழுவினர் இதுவரை சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடாத நான்கு புதிய வீரர்களுக்கும் அணியில் வாய்ப்பளித்துள்ளனர். டெஸ்ட் அணியில் புதிய திறமையாளர்களை இணைக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் அலி உஸ்மான், வலது கை பேட்ஸ்மேன் முகமது அவாய்ஸ் ஜாபர், வலது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் உபைத் ஷா மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் முகமது காசி கோரி ஆகியோர் இந்த அணிகளில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
பாபர் மீண்டும் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டது பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன்சி வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஐசிசி ஆடவர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையில் பாகிஸ்தான் அணி குரூப் சுற்றிலேயே வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, 31 வயதான இவர் 2023 நவம்பரில் அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்தும் கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாபர் அசாம் (கேப்டன்), அமீர் ஜமால், அப்துல்லா ஃபசல், அலி உஸ்மான், அசான் அவாய்ஸ், இமாம் உல் ஹக், குர்ரம் ஷாஜாத், முகமது அப்பாஸ், முகமது அலி, முகமது ரிஸ்வான் (விக்கெட் கீப்பர்), முகமது கஃபர்ஹோ, ஜாபர்ஹோசிக் அவாய்ஸ் சஜித் கான், சல்மான் அலி ஆகா, ஷான் மசூத் மற்றும் உபைத் ஷா
பாபர் அசாம் (கேப்டன்), அமீர் ஜமால், அப்துல்லா ஃபசல், அலி உஸ்மான், அஸான் அவாய்ஸ், இமாம் உல் ஹக், குர்ரம் ஷாஜாத், முகமது அப்பாஸ், முகமது அலி, முகமது ரிஸ்வான் (விக்கெட் கீப்பர்), முஹம்மது அவாய்ஸ் ஜாபர், முஹம்மத் அவாய்ஸ் ஜாபர், ஜிபர்வஹெட்ஹோ, ஜிபர்வ்ஹாசி அலி ஆகா, சவுத் ஷகீல் (உடற்தகுதிக்கு உட்பட்டு), ஷான் மசூத் மற்றும் உபைத் ஷா