தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியின் 2-வது நாள் ஆட்டத்தில் தங்களது பந்துவீச்சு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அமையவில்லை என்று வங்காளதேச வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷோரிபுல் இஸ்லாம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். செஞ்சூரியனில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் தென்ஆப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்சில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 494 ரன்கள் குவித்தது. மார்கஸ் அக்கர்மேன் 150 ரன்களும், வியான் முல்டர் 100 ரன்களும் எடுத்தனர். இதனால் தென்ஆப்பிரிக்கா 403 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
இதுகுறித்து ஷோரிபுல் கூறுகையில், எங்களது வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் சிறப்பாக பந்துவீசவில்லை. குறிப்பாக ஓவர்களின் தொடக்கத்திலும் கடைசியிலும் எளிதாக பவுண்டரிகளை விட்டுக்கொடுத்தோம். ஒரே இடத்தில் தொடர்ந்து பந்துவீச முடியவில்லை. பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அதிக இடம் கொடுத்ததால் அவர்கள் ரன்களை குவித்தனர் என்றார்.
மேலும், இந்தப் போட்டியில் இன்னும் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை என்றும், 2-வது இன்னிங்சில் சிறப்பாக விளையாடி மீண்டு வர முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் எதுவும் நடக்கலாம் என்பதால் நம்பிக்கையுடன் இருப்பதாகவும் கூறினார். முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தனக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது குறித்துப் பேசிய அவர், அந்தப் போட்டியில் விளையாடத் தயாராக இருந்ததாகவும், ஆனால் அணி நிர்வாகத்தின் முடிவை மதிப்பதாகவும் தெரிவித்தார்