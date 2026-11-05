வங்கதேசம் – வெஸ்ட் இண்டீஸ் 2-வது டெஸ்ட் இன்று தொடக்கம்

வங்கதேசம் – வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி இன்று (நவம்பர் 5) சில்ஹெட் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனால் தொடரைச் சமன் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் வங்கதேச அணி களமிறங்குகிறது.
முதல் டெஸ்டில் வங்கதேச அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ் முன்னிலை 27 ரன்களாக இருந்தபோதிலும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் வெறும் 142 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால் 170 ரன்கள் இலக்கை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி எளிதாக எட்டியது. முதல் போட்டியில் சிறப்பாகப் பந்துவீசிய ஜோமல் வாரிக்கன் 9 விக்கெட்டுகளையும், ரோஸ்டன் சேஸ் 5 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பேட்டிங்கில் பிராண்டன் கிங் 81 ரன்களுடன் அசத்தினார்.
இந்தப் போட்டியில் வங்கதேச அணிக்கு ஷத்மான் இஸ்லாம், முஷ்பிகுர் ரஹிம், லிட்டன் தாஸ் மற்றும் மெஹிதி ஹசன் மிராஸ் ஆகியோர் முக்கிய வீரர்களாக இருப்பார்கள். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் வாரிக்கன், சேஸ், பிராண்டன் கிங் ஆகியோர் மீண்டும் கவனம் ஈர்ப்பார்கள்.
சில்ஹெட் ஆடுகளத்தில் புற்கள் காணப்படுவதால் ஆரம்பத்தில் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் பின்னர் சுழற்பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் சாதகமான சூழல் கிடைக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மறுபுறம், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி அல்லது டிரா மூலம் தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது.