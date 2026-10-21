ரோகித் சர்மா சாதனையை முறியடித்த பவுமா

தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் 179 ரன்கள் எடுத்து, ரோஹித் சர்மாவின் ஒரு முக்கியமான சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
36 வயது 154 நாட்களில் இந்தச் சதத்தைப் பதிவு செய்த பவுமா, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சதமடித்த அதிக வயதுடைய கேப்டன் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு, 2023-ஆம் ஆண்டு நாக்பூர் டெஸ்டில் 35 வயது 285 நாட்களில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 120 ரன்கள் எடுத்த ரோஹித் சர்மா இந்தச் சாதனையை வைத்திருந்தார்.
இந்தப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 110 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியபோது, பவுமா பொறுப்புடன் விளையாடி 334 பந்துகளில் 18 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் உட்பட 179 ரன்கள் குவித்தார். அவருக்கு மார்கோ யான்சன் மற்றும் சைமன் ஹார்மர் சிறப்பான ஆதரவு அளித்தனர். இதனால்
தென்னாப்பிரிக்கா முதல் இன்னிங்ஸில் 425 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஆட்டத்தை டிக்ளேர் செய்தது. இருப்பினும், ஒட்டுமொத்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் அதிக வயதில் சதமடித்த கேப்டன் என்ற சாதனை ரோஹித் சர்மாவிடமே உள்ளது; 2024-ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 36 வயது 312 நாட்களில் அவர் சதமடித்திருந்தார்.