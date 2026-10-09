சென்னையில் 'பிபிஎல்' போட்டி - நேரில் பார்க்க ரெடியா?.... டிக்கெட் விற்பனை நாளை தொடக்கம்

சென்னை,
பிக் பேஷ் லீக் (பிபிஎல்) டி20 தொடரின் தொடக்க ஆட்டம் சென்னையில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான டிக்கெட் விற்பனை நாளை தொடங்குகிறது.
ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பேஷ் லீக் (பிபிஎல்) டி20 தொடரின் தொடக்க ஆட்டம் டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இபோட்டியில் மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் - பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
பிக் பேஷ் லீக் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வெளியே ஒரு போட்டி நடைபெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதனால், சென்னையில் நடைபெறவுள்ள இந்தத் தொடக்க ஆட்டம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.
இந்த அதற்கான டிக்கெட் விற்பனை நாளை தொடங்குகிறது. போட்டிக்கான டிக்கெட் விலை இருக்கை அமைப்பைப் பொறுத்து நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
எப் கீழ் தளம்: ரூ.1,500
ஐ, ஜே, கே கீழ் தளங்கள்: ரூ.2,500
ஐ, ஜே, கே மேல் தளங்கள்: ரூ.2,000
கேஎம்கே மாடம்: ரூ.3,500
குளிரூட்டப்பட்ட சி விருந்தினர் அறைகள்: ஒரு இருக்கைக்கு ரூ.6,000
போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகளை ‘District by Zomato’ செயலி மற்றும் அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான district.in மூலம் மட்டுமே ஆன்லைனில் வாங்க முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.