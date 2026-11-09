1 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் , 3 டி20 - தென் ஆப்பிரிக்கா தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணி அறிவிப்பு

புதுடெல்லி,
தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய மகளிர் அணிகளை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பி.சி.சி.ஐ.) அறிவித்துள்ளது.
இந்திய மகளிர் அணி தென் ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒரு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. டிசம்பர் 9-ம் தேதி கேபர்ஹாவில் நடைபெறும் டெஸ்ட் போட்டியுடன் இந்தச் சுற்றுப்பயணம் தொடங்குகிறது. இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 என மூன்று வகையான போட்டிகளிலும் ஸ்மிருதி மந்தனா இந்திய அணியின் கேப்டனாக செயல்பட உள்ளார்.
டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியின் துணைக் கேப்டனாக தீப்தி சர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். டி20 அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஷபாலி வர்மா செயல்படுவார்.
டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளில் தலா 15 வீராங்கனைகள் இடம்பெற்றுள்ளனர். டெஸ்ட் அணியில் சினே ராணா இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், ஒருநாள் அணியில் அவருக்குப் பதிலாக வைஷ்ணவி சர்மா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
17 வீராங்கனைகளைக் கொண்ட டி20 அணியில் நிகி பிரசாத், ஜி. கமலினி, அனுஷ்கா சர்மா, பிரேமா ராவத், அமன்ஜோத் கவுர், ரேணுகா சிங் தாக்கூர், அருந்ததி ரெட்டி ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், காயம் காரணமாக அணியில் இடம்பெறாமல் இருந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் மீண்டும் இந்திய அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
இந்திய டெஸ்ட் அணி (15 வீராங்கனைகள்)
ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷபாலி வர்மா, பிரதிகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்லீன் தியோல், ரிச்சா கோஷ் (விக்கெட் கீப்பர்), யாஸ்திகா பாட்டியா (விக்கெட் கீப்பர்), தீப்தி சர்மா (துணைக் கேப்டன்), ஸ்ரீ சரணி, சினே ராணா, கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா, ஜிந்திமணி கலிதா, சாயலி சத்கரே.
இந்திய ஒருநாள் அணி (15 வீராங்கனைகள்)
ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷபாலி வர்மா, பிரதிகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்லீன் தியோல், ரிச்சா கோஷ் (விக்கெட் கீப்பர்), யாஸ்திகா பாட்டியா (விக்கெட் கீப்பர்), தீப்தி சர்மா (துணைக் கேப்டன்), ஸ்ரீ சரணி, வைஷ்ணவி சர்மா, கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா, ஜிந்திமணி கலிதா, சாயலி சத்கரே.
இந்திய டி20 அணி (17 வீராங்கனைகள்)
ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷபாலி வர்மா (துணைக் கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்பிரீத் கவுர், நிகி பிரசாத், ரிச்சா கோஷ் (விக்கெட் கீப்பர்), ஜி. கமலினி (விக்கெட் கீப்பர்), அனுஷ்கா சர்மா, தீப்தி சர்மா, ஸ்ரீ சரணி, பிரேமா ராவத், அமன்ஜோத் கவுர், கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா, ரேணுகா சிங் தாக்கூர், அருந்ததி ரெட்டி, சாயலி சத்கரே.
டெஸ்ட் போட்டி:
டிசம்பர் 9 – கேபர்ஹா
ஒருநாள் போட்டிகள்:
டிசம்பர் 16 – முதல் போட்டி, பார்ல்
டிசம்பர் 19 – 2-வது போட்டி, கேப் டவுன்
டிசம்பர் 22 – 3-வது போட்டி, ப்ளூம்ஃபாண்டீன்
டி20 போட்டிகள்:
டிசம்பர் 26 – முதல் போட்டி, பெனோனி
டிசம்பர் 29 – 2-வது போட்டி, பாட்செப்ஸ்ட்ரூம்
டிசம்பர் 30 – 3-வது போட்டி, பாட்செப்ஸ்ட்ரூம்