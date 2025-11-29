விராட், ரோகித் எதிர்காலம் குறித்து முடிவு: பிசிசிஐ ஆலோசனை

தினத்தந்தி 29 Nov 2025 1:38 PM IST (Updated: 29 Nov 2025 1:40 PM IST)
விராட், ரோகித் உடல் தகுதியை தக்கவைத்து சிறப்பாக செயல்பட முடியுமா? என்ற கேள்விக்குறி பலமாக நிலவுகிறது.

ராஞ்சி,

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட், 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் தொடரை தென் ஆப்பிரிக்கா 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி இந்தியாவை ஒயிட்வாஷ் செய்தது.

இதனையடுத்து இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெற உள்ளது. அதன்படி இவ்விரு அணிகள் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி வருகிற 30-ம் தேதி ராஞ்சியில் நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடருக்கான இந்திய அணி கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் அறிவிக்கப்பட்டது. கே.எல். ராகுல் தலைமையிலான அந்த அணியில் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ஜடேஜா போன்ற முன்னணி வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

டெஸ்ட் போட்டியில் அடைந்த தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் இந்திய அணி களமிறங்க உள்ளது. இந்த ஒருநாள் போட்டிகளில் முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளது அணிக்கு கூடுதல் வலுவாக அமைந்துள்ளது. முன்னதாக விராட் மற்றும் ரோகித் இருவரும் டெஸ்ட் மற்றும் டி20 போட்டியில் இருந்து ஓய்வு பெற்று விட்ட நிலையில் 2027-ம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை போட்டி வரை தொடர்ந்து விளையாட முடிவு செய்திருக்கின்றனர். ஆனால் ஒருநாள் போட்டியில் மட்டுமே விளையாடும் அவர்களால் உடல் தகுதியை தக்கவைத்து அதுவரை சிறப்பாக செயல்பட முடியுமா? என்ற கேள்விக்குறி பலமாக நிலவுகிறது.

இந்த நிலையில், ஒருநாள் போட்டிகளில் விராட் கோலி, ரோகித் சர்மாவின் எதிர்காலம் குறித்து முடிவெடுக்க பிசிசிஐ ஆலேசனை மேற்கொள்ள உள்ளது . இந்த ஆலோசனையில் பயிற்சியாளர் கம்பீர் மற்றும் தேர்வுக்குழு தலைவர் அகர்கர் பங்கேற்க்கின்றனர் .

இதில் விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா ஆகியோரை ஒருநாள் உலகக் கோப்பை அணியில் தேர்வு செய்யலாமா என்பது தொடர்பாக ஆலோசகிக்கப்பட உள்ளது.

