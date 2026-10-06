இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் செயல்பாடுகள்; பிசிசிஐ ஆய்வு

மும்பை,
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள் குறித்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தியது.
இந்தக் கூட்டத்தில் அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர், துணைக் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் தலைமைப் பயிற்சியாளர் அமோல் முசும்தார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அணியின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள், வீராங்கனைகளின் ஆட்டத்திறன், அணியின் பலம் மற்றும் குறைகள், மேலும் வரவிருக்கும் தொடர்களுக்கான திட்டங்கள் குறித்து கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சமீப காலத்தில் இந்திய மகளிர் அணி சில முக்கிய போட்டிகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகளைப் பெறவில்லை என்றாலும், தொடர்ந்து நடைபெற்ற தொடர்களில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இதனால், அணியின் தற்போதைய நிலையை மதிப்பீடு செய்து அடுத்த கட்டத்திற்கான திட்டங்களை வகுப்பது இந்தக் கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது.
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரின் கேப்டன் பதவியில் உடனடி மாற்றம் செய்யப்படுவதற்கான தகவல் எதுவும் இல்லை. அணியின் அடுத்தடுத்த போட்டிகளுக்கான தயாரிப்பு மற்றும் வீராங்கனைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவது குறித்தே முக்கியமாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.