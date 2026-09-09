கிரிக்கெட்

பிக் பாஷ் லீக்: ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸ் அணி ஆடம் ஜாம்பா

அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த வீரர்களில் 6-வது இடத்தில் உள்ளார்.
பிக் பாஷ் லீக்: ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸ் அணி ஆடம் ஜாம்பா
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சிட்னி,

ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னணி லெக் ஸ்பின்னரான ஆடம் ஜாம்பா, 2026–27 பிக் பாஷ் லீக் சீசனில் ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸ் அணிக்காக விளையாட உள்ளார். அவர் அந்த அணியுடன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளார். இதன் மூலம் பிக் பாஷ் வரலாற்றில் ஜாம்பா விளையாடும் ஐந்தாவது அணி ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸ் ஆகிறது.

34 வயதான ஜாம்பா, பிக் பாஷ் தொடரில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவர். இதுவரை 121 போட்டிகளில் 138 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ள அவர், பிக் பாஷ் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த வீரர்களில் 6-வது இடத்தில் உள்ளார். அவரது எகானமி ரேட்டும் சுமார் 7.27 என்ற அளவில் சிறப்பாக உள்ளது.

பிக் பாஷ் லீக்
ஆடம் ஜாம்பா
Adam Zamba
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Daily Thanthi
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