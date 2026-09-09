பிக் பாஷ் லீக்: அணியை வாங்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ்?

சென்னை,
பிக் பாஷ் லீக்கில் அணியை வாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
இந்தியாவில் நடைபெறும் ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் தொடரைப் போன்று, ஆஸ்திரேலியாவில் பிரபலமான டி20 தொடராக பிக் பாஷ் லீக் (BBL) விளங்கி வருகிறது. இந்தத் தொடரில் 8 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன.
ஐ.பி.எல். தொடரில் மிகவும் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றாக மும்பை இந்தியன்ஸ் திகழ்கிறது. அந்த அணி இதுவரை 5 முறை ஐ.பி.எல். கோப்பையை வென்றுள்ளது.
ஐ.பி.எல். மட்டுமின்றி, வெளிநாடுகளிலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் தனது அணிகளின் எண்ணிக்கையை விரிவுபடுத்தி வருகிறது. தென் ஆப்பிரிக்காவின் எம்.ஐ. கேப் டவுன், அமெரிக்காவின் எம்.ஐ. நியூயார்க் ஆகிய அணிகளை ஏற்கனவே கொண்டுள்ள மும்பை இந்தியன்ஸ், இங்கிலாந்தின் ‘தி ஹண்ட்ரெட்’ தொடரிலும் எம்.ஐ. லண்டன் அணியை கொண்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், பிக் பாஷ் லீக்கில் ஒரு அணியை வாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பிக் பாஷ் லீக்கை தனியார்மயமாக்க ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.