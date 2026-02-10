கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை - வரலாற்று சாதனை படைத்த பிரெண்டன் டெய்லர்

டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் பிரெண்டன் டெய்லர் ஒரு வரலாற்று சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
Published on

சென்னை,

ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் வீரர் பிரெண்டன் டெய்லர் (Brendan Taylor), 2026 ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் விளையாடுவதன் மூலம் ஒரு வரலாற்று சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

2007-ல் நடந்த முதலாவது டி20 உலகக்கோப்பை மற்றும் தற்போது நடைபெறும் 2026 டி20 உலகக்கோப்பை ஆகிய இரண்டிலும் விளையாடிய முதல் மற்றும் ஒரே வீரர் என்ற பெருமையை் அவர் பெற்றுள்ளார்.

நேற்று ஓமனுக்கு எதிரான உலகக்கோப்பை ஆட்டத்தில் விளையாடியபோது இந்த மைல்கல்லை அவர் எட்டினார். இருப்பினும், அந்தப் போட்டியில் 31 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது தசைப்பிடிப்பு (Hamstring injury) காரணமாக அவர் பாதியிலேயே வெளியேறினார்.

ஜிம்பாப்வே
டி20 உலகக்கோப்பை
Milestone
பிரெண்டன் டெய்லர்
Brendan Taylor

