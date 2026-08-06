டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் பொல்லார்டு சாதனையை முறியடித்த ஜோஸ் பட்லர்

மான்செஸ்டர்
டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் கீரன் பொல்லார்டு சாதனையை ஜோஸ் பட்லர் முறியடித்து உள்ளார்.
இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேனான ஜோஸ் பட்லர், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கிரிக்கெட் வீரர் கீரன் பொல்லார்டின் சாதனையை முறியடித்து உள்ளார். வெல்ஷ் பயர் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தின்போது, மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய பட்லர், 20 பந்துகளில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 6 சிக்சர்களுடன் 51 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது, டி20 வரலாற்றில் அதிக ரன் குவித்த வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
அவர் மொத்தம் 522 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி, 9 சதங்கள் மற்றும் 105 அரைசதங்களுடன் 14,833 ரன்களை எடுத்துள்ளார். இதனால், பொல்லார்டின் (746 போட்டிகளில் இரண்டு சதங்களுடன் 14,803 ரன்கள்) சாதனை முறியடிக்கப்பட்டு உள்ளது.
நீண்டகால சாதனையாளரான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கிறிஸ் கெய்ல் (14,562 ரன்கள் மற்றும் 463 22 சதங்களுடன் 88 அரை சதங்களுடன்) 3-ம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளார்.