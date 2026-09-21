கரீபியன் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டி: ஜமைக்கா 170 ரன்கள் குவிப்பு

பார்படோஸ்,
கரீபியன் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டியில் ஜமைக்கா 170 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
14வது கரீபியன் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த மாதம் 7ம் தேதி தொடங்கியது. இந்த டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் அன்டிகுவா அண்ட் பார்புடா பால்கன்ஸ், பார்படோஸ் ட்ரைடென்ட்ஸ், கயானா அமேசான் வாரியர்ஸ், செயின்ட் லூசியா கிங்ஸ், செயின்ட் கிட்ஸ் அண்ட் நெவிஸ் பேட்ரியாட்ஸ், ட்ரின்பகோ நைட் ரைடர்ஸ், ஜமைக்கா கிங்ஸ்மென் ஆகிய 7 அணிகள் இடம்பெற்றன.
கடந்த 40 நாட்களுக்கும் நடைபெற்ற இத்தொடரில் அன்டிகுவா அண்ட் பார்புடா பால்கன்ஸ் மற்றும் ஜமைக்கா கிங்ஸ்மென் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தன.
அந்த வகையில் இன்று நடைபெற்று வரும் இறுதிப்போட்டியில் அன்டிகுவா அண்ட் பார்புடா பால்கன்ஸ் மற்றும் ஜமைக்கா கிங்ஸ்மென் அணிகள் மோதி வருகின்றன. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற அன்டிகுவா முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய ஜமைக்கா 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 170 ரன்கள் குவித்துள்ளது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் மாஸ் சதகத் அதிகபட்சமாக 114 ரன்கள் குவித்தார். அன்டிகுவா தரப்பில் அந்த அணியின் சுப்யான் முகீம் அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து 171 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்கை நோக்கி அன்டிகுவா களமிறங்கி விளையாட உள்ளது.