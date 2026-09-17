30 பந்துகளில் சதம்... ரோகித் சர்மாவின் சாதனையை முறியடித்த அபிஷேக் சர்மா

புதுடெல்லி,
ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரின் கடைசி போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா அதிரடியாக சதம் விளாசி புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா வெறும் 30 பந்துகளில் சதத்தை எட்டினார். இதன் மூலம் டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய வீரர் ஒருவர் அடித்த அதிவேக சதம் என்ற சாதனையை அவர் தன்வசப்படுத்தினார்.
இதற்கு முன்பு இந்திய வீரர் ஒருவர் டி20 சர்வதேச போட்டியில் அடித்த அதிவேக சதமாக ரோகித் சர்மாவின் சாதனை இருந்தது. கடந்த 2017-ம் ஆண்டு இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் ரோகித் சர்மா 35 பந்துகளில் சதம் அடித்திருந்தார்.
தற்போது 30 பந்துகளில் சதம் அடித்ததன் மூலம் ரோகித் சர்மாவின் சாதனையை அபிஷேக் சர்மா முறியடித்துள்ளார்.
இந்த சதத்தின் மூலம் டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அபிஷேக் சர்மா தனது 3-வது சதத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார். அதிரடியாக விளையாடிய அவர், ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடரின் கடைசி போட்டியில் இந்திய அணிக்கு வலுவான தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்.