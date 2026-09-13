இந்திய அணிக்கு வீரர்களைத் தேர்வு செய்வதில் சிக்கல்

புதுடெல்லி,
இந்திய அணிக்கு 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியும், மேற்கு இந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டித் தொடரும் ஒரே நேரத்தில் வருவதால் வீரர்களைத் தேர்வு செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
செப்டம்பர் 27 அன்று முதல் ஒருநாள் போட்டி நடக்கிறது. அதற்கு அடுத்த நாளே ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் காலிறுதி நடைபெறுகிறது. செப்டம்பர் 30 அன்று இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியும், அக்டோபர் 1 அன்று ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் அரையிறுதியும் நடக்கின்றன. அக்டோபர் 3 அன்று மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியுடன், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் பதக்கப் போட்டிகளும் நடைபெறுகின்றன.
இதனால் ஒரே வீரர்களை இரண்டு அணிகளிலும் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்குச் செல்லும் இஷான் கிஷன் இல்லாததால், ரிஷப் பண்ட் மீண்டும் ஒருநாள் அணியில் இடம் பெற வாய்ப்பு உள்ளது. யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். கடைசி மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் அவர் இரண்டு சதங்கள் அடித்திருப்பது அவருக்கு சாதகமாக உள்ளது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாடும் முக்கியமான தேர்வாக இருக்கிறார். அவர் சமீபத்திய ஒருநாள் போட்டியில் சதம் அடித்துள்ளார். ஆனால் அவர் இந்திய ‘ஏ’ அணியின் தலைவராகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பதால், அவரை எந்த அணியில் பயன்படுத்துவது என்பது தேர்வாளர்களுக்கு சிக்கலாக உள்ளது.
மொத்தத்தில், இந்த போட்டி அட்டவணை இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய வீரர் தேர்வு சிக்கலை உருவாக்கியுள்ளது. அதே நேரத்தில், இளம் வீரர்கள் மற்றும் மாற்று வீரர்களின் திறமையை சோதிக்க இது நல்ல வாய்ப்பாகவும் அமைந்துள்ளது.