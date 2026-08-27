கொழும்பு டெஸ்ட் 'டிரா' : கடைசி நாளில் கோட்டை விட்ட இந்திய அணி

கொழும்பு,
கொழும்பு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியா–இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பரபரப்பான கட்டத்தில் டிராவில் முடிந்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 503/9 என்ற வலுவான ஸ்கோரை பதிவு செய்து டிக்ளேர் செய்தது. அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸில் களமிறங்கிய இலங்கை அணி 290 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனதால், இந்தியாவுக்கு 213 ரன்கள் முன்னிலை கிடைத்தது.
இதையடுத்து இந்தியா பாலோ ஆன் கொடுத்தது. ஆனால் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இலங்கை வீரர்கள் அசத்தலான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். நேற்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் நிலையில் இருந்தது. இலங்கை அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில், இன்று 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்த முடியாமல் இந்திய அணி தடுமாறியது.
குறிப்பாக சோனல் தினுஷா இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுக்கு எதிராக மிகுந்த பொறுமையுடன் விளையாடி, தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் சதம் அடித்தார். இதன் மூலம் ஒரே டெஸ்டின் இரு இன்னிங்ஸ்களிலும் சதம் அடித்த இலங்கை வீரர்களின் அரிய பட்டியலில் அவர் இணைந்தார்.
இலங்கை அணி 2வது இன்னிங்சில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 429 ரன்கள் எடுத்த போது 5வது நாள் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது. இதனால் ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது.
இதனால் இந்தியா இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் வெற்றி பெற முடியாமல் போனாலும், தொடரில் முன்னிலை பெற்றிருந்ததால் 2 போட்டிகள் கொண்ட தொடரை 1–0 என்ற கணக்கில் இந்தியா கைப்பற்றியது.