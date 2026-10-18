தொடர் முழுவதும் சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியவில்லை: ஷ்ரேயாஸ் அய்யர்

பெங்களூரு,
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் 2–2 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் முடிந்தது. பெங்களூருவில் நடைபெற்ற கடைசிப் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டது. இது தொடர்பாக பேசிய இந்திய அணி கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் கூறியதாவது,
இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது போட்டிகளில் நாங்கள் சிறப்பாகப் பந்துவீசியிருந்தால், தொடரின் முடிவு நிச்சயமாக வேறுவிதமாக அமைந்திருக்கலாம். எங்களது பேட்டிங் தொடர் முழுவதும் அபாரமாக இருந்தது. ஆனால், பந்துவீச்சில் திட்டங்களைச் சரியாகச் செயல்படுத்துவதில் நாங்கள் தவறிவிட்டோம். குறிப்பாக, பந்துவீச்சாளர்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்குச் செயல்படவில்லை.
அதேநேரத்தில், எதிரணியினருக்கும் உரிய பாராட்டுகளை வழங்க வேண்டும். அவர்கள் பேட்டிங்கில் அபாரமாகச் செயல்பட்டனர். குறிப்பாக, ஷாய் ஹோப் இந்தத் தொடர் முழுவதும் மிகச் சிறப்பாக விளையாடினார். சில நேரங்களில் சூழ்நிலைகள் அவருக்குச் சவாலாக இருந்தபோதிலும், அவர் விளையாடிய விதம் பாராட்டுக்குரியது.
இந்தத் தொடரில் நாங்கள் தோல்வியிலிருந்து மீண்டு வந்த விதம் மிகப்பெரிய நேர்மறையான அம்சமாகும். தோல்வியைச் சந்தித்த பிறகும் மீண்டும் எழுச்சி பெற்று, அதிரடியான கிரிக்கெட்டை விளையாட வேண்டும் என்றும், எங்களது சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் உறுதியாக இருந்தோம். சில போட்டிகளில் அதைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தினோம். ஆனால், தொடர் முழுவதும் ஒரே சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியவில்லை.
இருப்பினும், இந்தத் தொடரின் மூலம் நிறையப் பாடங்களைக் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம். பல நேர்மறையான விஷயங்களும் கிடைத்துள்ளன. இன்றைய போட்டியில் எங்களது பேட்டிங் அணுகுமுறை சிறப்பாக இருந்தது. இதேபோன்ற ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துவோம் என்று நம்புகிறேன். அடுத்து நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடர் எங்களுக்குக் கடுமையான சவாலாக இருக்கும்” என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.