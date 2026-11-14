ஐசிசி சிறந்த வீராங்கனை விருது வென்ற தீப்தி சர்மா

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் தீப்தி சர்மா, அக்டோபர் 2026 மாதத்திற்கான சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ICC) சிறந்த மகளிர் வீராங்கனை விருதை வென்றுள்ளார்.
ஜிம்பாப்வே மகளிர் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடிய டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டித் தொடர்களில் வெளிப்படுத்திய சிறப்பான ஆட்டத்தின் அடிப்படையில் அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதுக்கான போட்டியில் வங்கதேசத்தின் சோபனா மொஸ்தாரி மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் அனபெல் சதர்லேண்ட் ஆகியோரைப் பின்னுக்குத் தள்ளி தீப்தி சர்மா இந்த அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ளார்.
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான தொடரில் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் தனது திறமையை நிரூபித்த தீப்தி சர்மா, மொத்தம் 6 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 155 ரன்கள் குவித்து 7 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார். ராய்ப்பூரில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 19 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியபோது, அதிரடியாக 37 பந்துகளில் 49 ரன்கள் எடுத்துத் அணியை மீட்டார். தொடர்ந்து ஒருநாள் தொடரிலும் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அவர், வதோதராவில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் 106 ரன்கள் குவித்து தனது இரண்டாவது ஒருநாள் சதத்தைப் பதிவு செய்தார். அதே போட்டியில் 32 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடரை 3-0 எனவும், ஒருநாள் தொடரை 3-0 எனவும் கைப்பற்றியது.
இந்த விருது தீப்தி சர்மாவுக்குக் கிடைக்கும் இரண்டாவது சிறந்த வீராங்கனை விருதாகும். இதற்கு முன்னதாக 2023 டிசம்பர் மாதத்திலும் அவர் இந்த விருதை வென்றிருந்தார். விருது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்த தீப்தி, ஜிம்பாப்வே தொடரில் இந்திய அணியின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடு சிறப்பாக இருந்ததாகவும், குறிப்பாக இளம் வீராங்கனைகளின் பங்களிப்பு மகிழ்ச்சி அளித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், சதம் அடித்தது தனக்கு மிகவும் சிறப்பான தருணம் என்றும், அந்த சதம் அணியின் வெற்றிக்கு உதவியது கூடுதல் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.