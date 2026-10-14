ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான தோல்வி ஏமாற்றம் அளிக்கிறது – தென் ஆப்பிரிக்க கேப்டன் பவுமா

டர்பன்,
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அந்த அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா ஏமாற்றம் தெரிவித்துள்ளார். டர்பனில் உள்ள கிங்ஸ்மீட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 390 ரன்கள் எடுத்தது. தொடக்கத்தில் 124 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய ஆஸ்திரேலிய அணியை, மேட் ரென்ஷா 190 ரன்கள் குவித்து சரிவிலிருந்து மீட்டார். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி வலுவான ஸ்கோரை எட்டியது. தென் ஆப்பிரிக்க அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்கள் எடுத்தது. தொடர்ந்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 314 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது. இதையடுத்து 421 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய தென் ஆப்பிரிக்க அணி, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 206 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அந்த அணியின் ஐடன் மார்க்ரம் 75 ரன்கள் எடுத்துப் போராடியபோதும், மற்ற வீரர்களிடமிருந்து போதிய ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 49 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றினார்.
இதுகுறித்து பேசிய பவுமா,
ஆஸ்திரேலியா போன்ற வலுவான அணிக்கு எதிரான தொடரைத் தோல்வியுடன் தொடங்குவது தாங்கள் விரும்பிய விதம் அல்ல. பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் முன்னேற்றம் தேவை. ஆஸ்திரேலிய அணியை 124 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகள் என்ற நிலையில் கட்டுப்படுத்தியபோது, அவர்களை 250 ரன்களுக்குள் சுருட்டியிருக்க வேண்டும், ஆனால் மேட் ரென்ஷாவின் சிறப்பான ஆட்டம் தங்கள் அணிக்கு மனதளவில் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது. வீரர்கள் செய்த சில தவறுகள் உடற்தகுதியை விட மனரீதியான முடிவுகளுடன் தொடர்புடையவை. என தெரிவித்துள்ளார்.