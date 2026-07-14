தொடர் தோல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா இந்தியா? - முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்துடன் இன்று மோதல்

பர்மிங்காம்,
தொடர் தோல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்தியா இன்று களமிறங்குகிறது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, 5 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், டி20 தொடரை 4-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து அணி முழுமையாக கைப்பற்றியது.
இதையடுத்து, இரு அணிகளும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் மோதுகின்றன. அதன் முதல் போட்டி இன்று பர்மிங்காமில் நடைபெறுகிறது.
இந்திய அணிக்கு விராட் கோலி, ரோகித் சர்மா, கே.எல். ராகுல் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் மீண்டும் அணியில் இணைந்திருப்பது கூடுதல் பலமாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2023 உலகக் கோப்பைக்கு பிறகு விளையாடும் முதல் ஒருநாள் போட்டி இதுவாகும்.
பர்மிங்காமில் இந்திய அணி இதுவரை 12 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி, அவற்றில் 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இன்றைய போட்டி இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
டி20 தொடரில் மோசமான தோல்வியை சந்தித்து கடும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளான இந்திய அணி, அந்த ஏமாற்றத்துக்கு ஒருநாள் தொடரில் பதிலடி கொடுத்து மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்பும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது.