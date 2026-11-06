ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் 2 வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு குறிவைக்கும் டெல்லி அணி - கங்குலி தகவல்

புதுடெல்லி,
ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் 2 வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு டெல்லி அணி குறிவைத்துள்ளதாக கங்குலி கூறியுள்ளார்.
2027-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம் டிசம்பர் 16-ம் தேதி கோவாவில் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்னதாக, நவம்பர் 17-ம் தேதிக்குள் அனைத்து அணிகளும் தக்கவைத்துள்ள மற்றும் விடுவித்துள்ள வீரர்களின் பட்டியலைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த நிலையில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் சவுரவ் கங்குலி, ஏலத்தில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜேக் பிரேசர் மெக்கர்க் மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஷாய் ஹோப் ஆகியோரை வாங்க முயற்சி செய்ய உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கங்குலி கூறுகையில், ஆஸ்திரேலியாவின் பிரேசர் மெக்கர்க் மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஷாய் ஹோப் ஆகியோரை ஏலத்தில் எடுக்க டெல்லி அணி முயற்சி செய்யும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரேசர் மெக்கர்க் 2024-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடரில் மாற்று வீரராக டெல்லி அணியில் இடம்பிடித்தார். அப்போது அவருக்கு ரூ.50 லட்சம் வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து, 2025-ம் ஆண்டு வீரர்கள் ஏலத்தில் அவரை ரூ.9 கோடிக்கு டெல்லி அணி வாங்கியது. டெல்லி அணிக்காக மொத்தம் 15 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், 385 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். பின்னர் அவர் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான ஷாய் ஹோப், 2024-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் ரூ.75 லட்சத்துக்கு டெல்லி அணியால் வாங்கப்பட்டார். அந்தத் தொடரில் 9 போட்டிகளில் விளையாடி 183 ரன்கள் எடுத்தார். அதன்பிறகு அவர் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.
சமீப காலமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் ஷாய் ஹோப்பை மீண்டும் வாங்க டெல்லி அணி ஆர்வம் காட்டுகிறது. மற்ற அணிகளும் அவரை ஏலத்தில் எடுக்க முயற்சி செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
2027-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடரை முன்னிட்டு டெல்லி அணி தனது பயிற்சியாளர் குழுவிலும் மாற்றங்களை செய்துள்ளது. சவுரவ் கங்குலி தலைமைப் பயிற்சியாளராகவும், யுவராஜ் சிங் உதவி மற்றும் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இலங்கை முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் சமிந்தா வாஸ் வேகப்பந்து வீச்சுப் பயிற்சியாளராகவும், இந்திய முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அமித் மிஸ்ரா சுழற்பந்து வீச்சுப் பயிற்சியாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதனால் ஏலத்தில் எந்தெந்த வீரர்களை டெல்லி அணி வாங்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.