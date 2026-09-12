புதிய பயிற்சியாளர் குறித்து சென்னை அணி நிர்வாகத்துடன் தோனி ஆலோசனை

சென்னை,
அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்பிய பிறகு, விரைவில் தோனி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகத்தை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த சந்திப்பில் அணியின் அடுத்த கட்ட திட்டங்கள், பயிற்சியாளர் குழு, வீரர்கள் தேர்வு மற்றும் அடுத்த போட்டித் தொடருக்கான அணியின் அமைப்பு போன்ற முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படலாம். குறிப்பாக, அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் ப்ளெமிங் விலகியுள்ள நிலையில், அவருக்கு மாற்றாக யாரை நியமிப்பது என்பது முக்கியமான விவாதமாக இருக்கலாம்.
தோனிக்கும் இந்த முடிவுகளில் முக்கியமான பங்கு இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இறுதி முடிவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகமும் உரிமையாளர்களுமே எடுப்பார்கள்.