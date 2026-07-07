இந்தியா- இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் போட்டியை நேரில் பார்த்து ரசித்த தோனி

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி, இந்தியா–இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான 3-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தார். இங்கிலாந்தின் நாட்டிங்காமில் உள்ள டிரென்ட் பிரிட்ஜ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியைக் காண தோனி வருகை தந்தார். போட்டி முடிந்த பிறகு அவர் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகின.
இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணியை பந்தாடிய இங்கிலாந்து, 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து, இந்திய பந்துவீச்சை சிதறடித்து 201 ரன்கள் இலக்கை நிர்ணயித்தது. பின்னர் களமிறங்கிய இந்திய அணி, இங்கிலாந்து பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியது.இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இங்கிலாந்து கைப்பற்றியது. பிறந்த நாளான நேற்று மைதானத்திற்கு வந்து தோனி போட்டியை பார்த்தது ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது.