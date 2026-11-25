ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜாகீர் கான், முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ்.தோனி அணியின் ஆலோசகராகச் செயல்பட உள்ளதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து வீரராக ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்த தோனி, 2027 சீசனில் சென்னை அணியின் வழிகாட்டியாகத் தொடர்ந்து செயல்பட உள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “தோனி என்னுடன் இணைந்து அணியின் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்துகொள்ள உள்ளார் என்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இதனால் எனது பணிச்சுமை குறைவதுடன், அணியைச் சரியான பாதையில் வழிநடத்தவும் அவர் உதவுவார். மேலும், வீரர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கி, அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் தோனி இருப்பார். அவரது அனுபவம் அணிக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்” என்றார்.
மேலும், தோனி வீரராக இல்லாமல் வேறு ஒரு பொறுப்பில் அணியுடன் இணைந்திருப்பது மகிழ்ச்சியையும் ஒருவிதமான உணர்ச்சிப்பூர்வமான வருத்தத்தையும் அளிப்பதாக ஜாகீர் கான் தெரிவித்துள்ளார். 2026 ஐபிஎல் தொடரில் தோனி ஒரு போட்டியில்கூட விளையாடாத நிலையில், தற்போது வீரர் என்ற பொறுப்பிலிருந்து விலகி அணியின் வழிகாட்டியாகப் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுள்ளார். ஐந்து முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற சென்னை அணி, கடந்த மூன்று சீசன்களாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெறாத நிலையில், தோனி மற்றும் ஜாகீர் கானின் கூட்டணி அடுத்த சீசனில் அணியை மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குக் கொண்டு செல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.