வெலிங்டன்,
இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் துருவ் ஜூரெல், அணிக்காக எந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டாலும் அதை ஏற்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ரிஷப் பந்த் விக்கெட் கீப்பிங் பணியை மேற்கொண்டதால், துருவ் ஜூரெல் பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கினார். தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சிறப்பாக பயன்படுத்திய அவர், 79 பந்துகளில் 78 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 7 பவுண்டரிகளும் ஒரு சிக்ஸரும் அடங்கும்.
இது குறித்து அவர் பேசுகையில், “நாட்டுக்காக விளையாட நான் தயாராக இருக்கிறேன். பந்துவீச்சாளராக விளையாட சொன்னாலும் விளையாடுவேன்” என்றார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 166 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்தை விட 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
இந்திய அணியின் ரன் குவிப்பில் ரிஷப் பந்த் 128 ரன்களும், கே.எல். ராகுல் 136 ரன்களும், துருவ் ஜூரெல் 78 ரன்களும் எடுத்தனர். யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்களும், தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்களும், கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 98 ரன்களும் குவித்தனர்.
இதன் மூலம் வெளிநாட்டு மண்ணில் இந்திய அணி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் எடுத்த அதிகபட்ச இன்னிங்ஸ் ஸ்கோராக 720 ரன்கள் பதிவானது. இதற்கு முன்பு 2010-ஆம் ஆண்டு கொழும்பில் இலங்கைக்கு எதிராக இந்தியா எடுத்த 707 ரன்களே அதிகபட்சமாக இருந்தது.
மேலும், நியூசிலாந்து மண்ணில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒரு அணி எடுத்த அதிகபட்ச ஸ்கோர் என்ற சாதனையையும் இந்தியாவின் 720 ரன்கள் முறியடித்துள்ளன. இதற்கு முன்பு 2019-ஆம் ஆண்டு கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் வங்காளதேசம் எடுத்த 715/6 ரன்களே அதிகபட்சமாக இருந்தது.
352 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணி, நான்காம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 119 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. இதனால் அந்த அணி இன்னும் 233 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.
இந்திய அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் மேலும் 8 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்ற வேண்டிய நிலையில், ஐந்தாம் நாள் ஆட்டம் போட்டியின் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியமான நாளாக அமைந்துள்ளது.