161.3 கி.மீ வேகம்... கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே அதிவேகப் பந்தை வீசியவர் யார் தெரியுமா?

கேப் டவுன்,
கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகப் பந்து என்றாலே ரசிகர்களுக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருபவர் பாகிஸ்தானின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் சோயப் அக்தர். அவரது மின்னல் வேக ரன்-அப்பையும், அதிரடியான பந்துவீச்சையும் கண்டு அஞ்சிய பேட்டர்கள் ஏராளம். உலக கிரிக்கெட்டில் அதிகபட்ச வேகத்தில் பந்துவீசியவர் என்ற சாதனை அக்தரின் பெயரில்தான் இன்றளவும் உள்ளது.
2003-ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை தொடரில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் அக்தர் மணிக்கு 161.3 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பந்துவீசி வரலாறு படைத்தார். கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிகாரபூர்வமாக பதிவான அதிவேகப் பந்தாக இது இன்றளவும் உள்ளது.
அக்தரின் அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பந்தை எதிர்கொண்டவர் இங்கிலாந்து அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் நிக் நைட். 2003-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22-ம் தேதி தென் ஆப்பிரிக்காவின் கேப் டவுனில் உள்ள நியூலேண்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை போட்டியில்தான் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
அக்தர் மணிக்கு 161.3 கி.மீ வேகத்தில் வீசிய அந்தப் பந்தை நிக் நைட் எவ்வித அச்சமும் இன்றி மிகவும் சாதாரணமாக தடுத்து ஆடினார். அந்த ஓவரில் அக்தர் ஒரு ரன் கூட விட்டுக்கொடுக்கவில்லை.
அக்தர் வரலாற்று சாதனை படைத்திருந்தாலும், அந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. போட்டியின் முடிவு பாகிஸ்தானுக்கு ஏமாற்றமாக அமைந்தாலும், ஷோயப் அக்தர் வீசிய அந்த 161.3 கி.மீ வேகப் பந்து கிரிக்கெட் வரலாற்றில் என்றும் அழியாத சாதனையாக நிலைத்துள்ளது.