வெலிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் முகமது சிராஜை பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்காதது குறித்து இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் டிராவில் முடிந்ததைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கில், போட்டிக்கு முன்பே சிராஜிடம் நேரடியாகப் பேசி அணியின் முடிவை விளக்கியதாகவும், அதை அவர் புரிந்துகொண்டதாகவும் கூறினார்.
அவர் பேசுகையில், "சிராஜ் எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர். அவரை அணியில் இருந்து நீக்குவது மிகவும் கடினமான முடிவு. நாங்கள் நிறைய போட்டிகளில் ஒன்றாக விளையாடியுள்ளோம். அவரை ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே எனக்கு தெரியும். டெஸ்ட் போட்டிக்கு முன்பே அவரிடம் பேசி இந்த முடிவை விளக்கினேன். அவர் அதை புரிந்துகொண்டார். தற்போதைய பார்மின் அடிப்படையிலேயே வீரர்களை தேர்வு செய்தோம். சிராஜ் போன்ற வீரர் இதிலிருந்து இன்னும் வலுவாக மீண்டு வருவார்," என்றார்.
சிராஜ் இல்லாமல் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஆகாஷ் தீப், அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆகியோர் இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களாக களமிறங்கினர்.
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் குவித்தது. இதையடுத்து
இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. கே.எல். ராகுல் 136 ரன்களும், ரிஷப் பண்ட் 128 ரன்களும் எடுத்தனர். சுப்மன் கில் 98 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதன் மூலம் 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற இந்திய அணி, நியூசிலாந்தின் 2-வது இன்னிங்சில் 119 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெற்றியை எதிர்நோக்கியது.
ஆனால், டேரில் மிட்செல் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் நிதானமாக விளையாடி இந்திய அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை தடுத்தனர். நியூசிலாந்து அணி 239 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்தநிலையில், போட்டி டிரா ஆனது.
இரு அணிகளும் அடுத்ததாக நவம்பர் 27-ம் தேதி ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் தொடங்கும் 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் மோதுகின்றன.
முதல் டெஸ்ட் டிராவில் முடிந்த நிலையில், தொடரை வெல்ல இந்திய அணி அடுத்த போட்டியில் வெற்றி பெற முயற்சிக்கும். இதற்கு முன்னதாக நடைபெற்ற 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்தியா 3-2 என்றும், ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்றும் கைப்பற்றியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.