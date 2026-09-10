துலீப் டிராபி இறுதிப்போட்டி: கிழக்கு மண்டல அணி சாம்பியன்

சென்னை,
கிழக்கு மண்டலம் அணி துலீப் டிராபி 2026-27 சாம்பியன் ஆனது. தெற்கு மண்டலத்துக்கு எதிரான இறுதிப்போட்டி டிராவில் முடிந்தாலும்,முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னிலை பெற்றதால் கிழக்கு மண்டலத்துக்கு கோப்பை வழங்கப்பட்டது.
கிழக்கு மண்டலம் முதலில் பேட்டிங் செய்து 708 ரன்கள் குவித்தது.கிழக்கு மண்டல கேப்டன் இஷான் கிஷன் இந்த வெற்றியின் முக்கிய நாயகனாக இருந்தார்.முதல் இன்னிங்ஸில் அவர் 334 பந்துகளில் 270 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 30 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
708 ரன்களைத் துரத்திய தெற்கு மண்டலம் 336 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இதனால் கிழக்கு மண்டலத்துக்கு 372 ரன்கள் முதல் இன்னிங்ஸ் முன்னிலை கிடைத்தது. தெற்கு மண்டல கேப்டன் திலக் வர்மா 99 ரன்கள் எடுத்தார். சதத்தை வெறும் 1 ரன்னில் தவறவிட்டார். தேவ்தத் படிக்கல் 62 ரன்கள் எடுத்தார்.
4-வது நாள் முடிவில் கிழக்கு மண்டலம் 2வது இன்னிங்ஸில் 212/5 என்ற நிலையில் இருந்தது.
5-வது நாளில் கிழக்கு மண்டலம் 388/7 என்ற நிலையில் இன்னிங்ஸை முடித்தது. தெற்கு மண்டலத்தால் போட்டியை வெல்ல முடியாத நிலையில், ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது. முதல் இன்னிங்ஸில் 372 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றிருந்ததால் கிழக்கு மண்டலம் சாம்பியன் ஆனது.