ஆஸ்திரேலிய டி20, ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு

லண்டன்,
ஆஸ்திரேலியாவில் நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் தொடர்களுக்கான 16 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இரு அணிகளுக்கும் ஹாரி ப்ரூக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் ஆகியோர் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின்போது முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயத்திலிருந்து குணமடைந்ததைத் தொடர்ந்து பெத்தேல் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். பாகிஸ்தானில் நடைபெறவுள்ள முத்தரப்பு தொடருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்ட ஆர்ச்சரும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாட உள்ளார்.
டி20 அணியில் 18 வயதான விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் தாமஸ் ரெவ், வேகப்பந்து வீச்சாளர் எடி ஜாக் ஆகியோர் முதல்முறையாக இங்கிலாந்து அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
கடந்த மாதம் இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடரில் காயம் காரணமாகப் பங்கேற்காத பில் சால்ட் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். தொடை தசை அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு ஓய்வில் இருக்கும் ஜோஸ் பட்லர் அணியில் இடம்பெறவில்லை. முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயத்தால் சகிப் மஹ்மூத்தும் அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 13-ம் தேதி பெர்த்தில் தொடங்குகிறது. இரண்டாவது போட்டி நவம்பர் 15-ம் தேதி அடிலெய்டிலும், மூன்றாவது போட்டி நவம்பர் 18-ம் தேதி ஹோபார்ட்டிலும் நடைபெறுகிறது.
ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நவம்பர் 21-ம் தேதி மெல்போர்னில் தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து நவம்பர் 24-ம் தேதி கோல்ட் கோஸ்ட், நவம்பர் 27-ம் தேதி பிரிஸ்பேன், நவம்பர் 29-ம் தேதி சிட்னி, டிசம்பர் 2-ம் தேதி கான்பெரா ஆகிய இடங்களில் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.
ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஹென்றி க்ரோகோம்பே, சாம் கரன், லியாம் டாசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷித், ஜோ ரூட், ஜோஷ் டங்.
ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜேம்ஸ் கோல்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஹென்றி க்ரோகோம்பே, சாம் கரன், லியாம் டாசன், அனூரின் டொனால்ட், எடி ஜாக், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷித், தாமஸ் ரெவ், பில் சால்ட், லூக் வுட்.